Рада дала добро на лишение свободы до 5 лет за уклонение от мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий закон (№0922) поддержали 238 с 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины. Так, вводится новая статья 336-1, которая предусматривает, что уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период (кроме восстановительного периода) или в случае проведения целевой мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

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