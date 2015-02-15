В Днепропетровске во время обыска мужчина выбросил в окно пакет с двумя гранатами
03:10, 15 февраля 2015Общество
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В центре Днепропетровска во время санкционированного судом обыска в квартире дома по ул. Гопнер 22-летний местный житель выбросил в окно пакет с двумя гранатами «РГД-5» с маркировкой и запалами.
Мужчина выбросил гранату в окно / ru.wikipedia.org
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, происшествие случилось 13 февраля.
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По данному факту Бабушкінським райотделом милиции Днепропетровска в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет.
Ранее УНИАН сообщал, что в центре Одессы милиция задержала мужчину с арсеналом боеприпасов.
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