В Днепропетровске во время обыска мужчина выбросил в окно пакет с двумя гранатами

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, происшествие случилось 13 февраля.

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По данному факту Бабушкінським райотделом милиции Днепропетровска в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Одессы милиция задержала мужчину с арсеналом боеприпасов.