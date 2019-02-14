Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха - прокуратура

В частности, речь идет о базе отдыха в городе Лазурное.

Прокуратура утверждает, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство активистки Екатерины Ганзюк, в частности, базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.

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Об этом во время заседания суда заявили представители обвинения, передает Украинская правда. В частности, речь идет о базе отдыха в городе Лазурное. Ранее журналисты сообщали, что юрист Андрей Мурашкин сдал ее подозреваемому Алексею "Москалу" Левину, который скрывается за границей.

Договор был подписан за неделю до нападения на активистку. "Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк", – заявила прокурор.

Она отметила, что базу отдыха, "состоящую из гостиницы на 57 номеров, собственного пляжа, и сутки проживания в которой достигают более чем 2 тыс. грн.", передали Левину за "символическую цену в размере 500 грн на месяц договорным сроком на 7 лет".

Сам Мурашкин, который также защищает Мангера в суде назвал обвинения ложью. По словам юриста, комплекс передали его фирме для управления из-за того, что сейчас из-за базы отдыха продолжаются суды и конфликты между бывшими и нынешними владельцами.

Мурашкин уверяет, что перед отпуском решил "защитить имущество" от "атак" и "захватов". "Я решил его защитить именно таким образом, а именно передать его в аренду", – отметил юрист.

По его словам, база фактически так и не была передана Левину.

Ранее журналисты узнали, что за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.

11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне возле подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а 4 ноября 2018 года умерла в больнице после многих операций.