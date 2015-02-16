Кабмин уволил Пивнюка с должности директора КРРТ

Об этом сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець на своей странице в Facebook.

"И.о. руководителя предприятием назначен первый заместитель генерального директора Владимир Ищук", - сказано также в сообщении.

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Читайте такжеопровергало информацию об отстранении от должности гендиректора КРРТ Пивнюка

«До сих пор нет решения правительства об отстранении А. Пивнюка от исполнения обязанностей гендиректора КРРТ... Пока А. Пивнюк юридически остается руководителем КРРТ», - сообщалось на странице Госспецсвязи в сети Facebook.

Согласно сообщению КРРТ, обвинения министра информполитики Стеця в «предательстве и саботаже» является необоснованным: «Восстановление трансляции украинских телеканалов на четырех (на данный момент) не контролируемых Украиной РТПС и прекращение трансляции ими российских каналов возможно только путем восстановления контроля над территорией, на которой они расположены».