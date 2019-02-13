Из подпольного цеха в Одесской области изъяли более 6,5 тонн янтаря (фото, видео)

Во время обысков правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одесской области деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, изъяв свыше 6,5 тонн драгоценных камней, незаконно добытых на территории Житомирской и Ровенской областей.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне – гражданин Украины.

«В специальном комплексе делец оборудовал складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, которые проживают на территории Украины», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар из «солнечного камня» делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.

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В рамках начатого уголовного производства во время санкционированных обысков в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях 13 февраля обнаружили оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, «черную бухгалтерию» и крупную сумму наличных.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.

Стоимость изъятого «солнечного камня» и изделий из него будет определена после проведения надлежащих экспертиз.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Спецоперация проводилась Управлением СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Видео пресс-центр СБУ

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года на Закарпатье заблокировали контрабанду более тонны янтаря на миллион долларов.