Полиция Киева проведет два служебных расследования после столкновений с активистами С14

В полиции Киева проводят свое расследование относительно вчерашнего задержания активистов на Контрактовой площади и избиения активистов вечером возле здания райотдела.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что по результатам вчерашних событий относительно задержания на Контрактовой площади представителей организации С14 и избиения активистов под зданием Подольского райотдела назначено два служебных расследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Служебные расследования будут проведены по всем фактам, по всем действиям полиции. Я уже назначил служебное расследование относительно первого задержания молодых людей. Другое служебное расследование будет проводить центральный аппарат Национальной полиции», - сказал Крищенко.

Он отметил, что на сегодняшний день ни один сотрудник полиции не отстранен от исполнения должностных обязанностей.

«Мы только начали служебное расследование и дадим оценку действиям каждого. Если человек, по моему мнению, сможет влиять на ход служебного расследования, он будет отстранен. В настоящее время никто не отстранен», - отметил руководитель столичной полиции.

По его данным, пока нет никаких результатов относительно того, кто бы мог быть причастен к избиению активистов возле райотдела полиции.

Вместе с тем Крищенко заявил, что спецподразделение, которое вчера штурмовало активистов, не имеет никакого отношения к бывшему «Беркуту»: «Это подразделение - это не реформированный или переименованный («Беркут» - УНИАН). Состав этого подразделения обновлен на 70%».

Вместе с тем, он не назвал сколько именно бывших сотрудников расформированного спецподразделения МВД «Беркут» остались работать в КОРДе, заявив, что это большое подразделение, и он не помнит.

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Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

После этого возле полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.