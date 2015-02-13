Слухи по поводу освобождения Савченко безосновательны – СК РФ

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

«Всяческие слухи, распространяемые по поводу некоего предстоящего освобождения обвиняемой Надежды Савченко, не имеют под собой никаких оснований», - сказал Маркин.

Он заявил, что Савченко содержится в следственном изоляторе как обвиняемая в совершении особо тяжкого преступления.

«Хочу напомнить, что, по данным следствия, она была никакой не летчицей, а всего лишь наводчицей, в данном случае соучастником убийства российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина», - заявил Маркин.

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По его словам, арестована она решением суда, и именно суду в дальнейшем определять степень ее вины и меру наказания, а пока дело находится в стадии расследования, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств причастности Савченко к вменяемым ей преступлениям, добавил он.

«Могу только сказать, что у следствия есть неопровержимые доказательства в виде собственноручных записей Савченко, подтверждающих ее причастность к корректировке огня, данные баллистической экспертизы фрагментов осколков, изъятых из тел погибших, фото- и видеоматериалы места гибели журналистов, полученные с космических спутников. Все эти доказательства представлены следствием для проведения ситуационной судебной экспертизы. Это лишь часть доказательств, которые в совокупности с другими будут представлены суду», - сказал Маркин.

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«Так что мы, в отличие от некоторых политиков и так называемых адвокатов, руководствуемся фактами, а не эмоциями и политическими пристрастиями», - заявил представитель Следственного комитета РФ.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Как подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.

Порошенко отметил, что в ходе переговоров был поднят вопрос об освобождении Надежды Савченко. «Я был проинформирован, что это должно быть сделано в ближайшее время, по завершении медицинской экспертизы и предварительного следствия. Я обратился, чтобы это было сделано немедленно, и это было поддержано канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом», - сказал Порошенко.

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Сегодня, 13 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о Савченко как таковой на переговорах в Минске в «нормандском формате» не обсуждался.

Ранее, 10 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.