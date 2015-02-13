Слухи по поводу освобождения Савченко безосновательны – СК РФ
В Следственном комитете РФ заявили, что слухи по поводу освобождения летчицы и народного депутата Украины Надежды Савченко не имеют под собой никаких оснований.
Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
«Всяческие слухи, распространяемые по поводу некоего предстоящего освобождения обвиняемой Надежды Савченко, не имеют под собой никаких оснований», - сказал Маркин.
Он заявил, что Савченко содержится в следственном изоляторе как обвиняемая в совершении особо тяжкого преступления.
«Хочу напомнить, что, по данным следствия, она была никакой не летчицей, а всего лишь наводчицей, в данном случае соучастником убийства российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина», - заявил Маркин.
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По его словам, арестована она решением суда, и именно суду в дальнейшем определять степень ее вины и меру наказания, а пока дело находится в стадии расследования, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств причастности Савченко к вменяемым ей преступлениям, добавил он.
«Могу только сказать, что у следствия есть неопровержимые доказательства в виде собственноручных записей Савченко, подтверждающих ее причастность к корректировке огня, данные баллистической экспертизы фрагментов осколков, изъятых из тел погибших, фото- и видеоматериалы места гибели журналистов, полученные с космических спутников. Все эти доказательства представлены следствием для проведения ситуационной судебной экспертизы. Это лишь часть доказательств, которые в совокупности с другими будут представлены суду», - сказал Маркин.
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«Так что мы, в отличие от некоторых политиков и так называемых адвокатов, руководствуемся фактами, а не эмоциями и политическими пристрастиями», - заявил представитель Следственного комитета РФ.
Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Как подчеркнул президент Украины Петр Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.
Порошенко отметил, что в ходе переговоров был поднят вопрос об освобождении Надежды Савченко. «Я был проинформирован, что это должно быть сделано в ближайшее время, по завершении медицинской экспертизы и предварительного следствия. Я обратился, чтобы это было сделано немедленно, и это было поддержано канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом», - сказал Порошенко.
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Сегодня, 13 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о Савченко как таковой на переговорах в Минске в «нормандском формате» не обсуждался.
Ранее, 10 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.
Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.
26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.