В Славянске 13-16 февраля будет прекращена подача питьевой воды

В связи с порывом на водоводе компании «Вода Донбасса» будет прекращена подача воды во все микрорайоны Славянска с сегодняшнего дня, 13 февраля, до понедельника, 16 февраля.

Об этом сообщает официальный сайт городского совета Славянска. Читайте также«Казаки» оставили без воды всю оккупированную территорию Луганщины Жителей города власти просят сделать запас воды. Причем отмечается, что ремонтные работы уже начались. Ранее УНИАН сообщал, что председатель Донецкой ОГА из-за обстрелов Дебальцево планирует отключить Донецке электричество.

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