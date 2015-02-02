Глава Донецкой ОГА из-за обстрела Дебальцево планирует отключить Донецку электричество



Об этом глава области Александр Кихтенко сообщил в интервью "ОстроВу".

"После такого варварского обстрела Дебальцево я всерьез задумался о том, что надо отключить от электроэнергии Донецк. И дал поручение, чтобы мне подготовили справку, можно это, или нет, сделать технически", - сказал председатель Донецкой ОГА.

Кихтенко отметил, что власти обращались к террористам 8-10 раз по линии ОБСЕ, чтобы дали коридор, дали возможность восстановить свет.

"А в ответ: ничего, померзните! И это те люди, которые называют себя гордо Донецкая народная республика", - сказал председатель Донецкой облгосадминистрации.

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Кроме того, по данным Кихтенко, около 40% жителей Дебальцево перешли на сторону ДНР, и теперь эти люди ведут обстрел своих родных и близких, оставшихся в городе.

"И самое печальное еще, что по Дебальцево ведет огонь еще и артиллерия Луганской народной республики. То есть, сегодня луганские убивают донецких», - сказал Кихтенко.

Донецкий губернатор подчеркнул, что непосредственно в Дебальцево нет позиций украинских войск.

«В том же Дебальцево (я несколько дней назад был там), нет позиций украинской армии. В Дебальцево нет никаких укреплений, там нет никаких огневых позиций артиллерии. Оно все рядом, но не в Дебальцево. А огонь ведут именно по Дебальцево и убивают мирных жителей. Сегодня там нет света, нет тепла, нет воды, люди сидят по подвалам, невозможно людей похоронить…», - сообщил А. Кихтенко.