Бердянск на грани экологического бедствия из-за аварии на коллекторе - людей просят не пользоваться канализацией

Сливы из канализации начали выходить наружу, но пока их удается откачивать.

Бердянск оказался на грани экологического бедствия из-за забитой нечистотами канализации.

Как говорится в сюжете ТСН, местных жителей просят не пользоваться канализацией.

Читайте такжеВ Бердянске произошла авария на коллекторе: в городе частично отключили водоснабжение и закрыли школы (видео)

Сливы из канализации начали выходить наружу, но пока их удается откачивать.

Обвал коллектора произошел четыре дня назад, из-за аварии у половины 120-тысячного города перекрыли воду. Пока техническую воду горожанам привозят спасатели, питьевую - люди покупают сами. Чтобы спасти город от коллапса, чиновники решили возводить обводной коллектор.

Из-за отсутствия воды в городе закрыли большинство школ и детсадов. Восстановить водоснабжение удастся не раньше, чем через несколько дней.