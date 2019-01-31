Бердянск на грани экологического бедствия из-за аварии на коллекторе - людей просят не пользоваться канализацией
13:40, 31 января 2019Общество
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Сливы из канализации начали выходить наружу, но пока их удается откачивать.
Обвал коллектора произошел четыре дня назад / скриншот
Бердянск оказался на грани экологического бедствия из-за забитой нечистотами канализации.
Как говорится в сюжете ТСН, местных жителей просят не пользоваться канализацией.
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Сливы из канализации начали выходить наружу, но пока их удается откачивать.
Обвал коллектора произошел четыре дня назад, из-за аварии у половины 120-тысячного города перекрыли воду. Пока техническую воду горожанам привозят спасатели, питьевую - люди покупают сами. Чтобы спасти город от коллапса, чиновники решили возводить обводной коллектор.
Из-за отсутствия воды в городе закрыли большинство школ и детсадов. Восстановить водоснабжение удастся не раньше, чем через несколько дней.
Бердянск оказался на грани экологического бедствия из-за забитой нечистотами канализации
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