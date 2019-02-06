В водопровод Бердянска начали подавать воду: в кранах горожан она появится уже сегодня (видео)
12:41, 06 февраля 2019Общество
35 0
В результате аварии в конце января без воды остались почти 60 тыс. человек.
3 февраля на коллекторе произошла очередная авария / фото УНИАН
В водопровод Бердянска начали подавать воду.
Как говорится в сюжете ТСН, в водоканале обещают: в кранах горожан она появится в течение ближайших часов.
Читайте такжеПоловина Одессы осталась без воды из-за аварии на станции
Вечером 27 января в Бердянске обрушилась часть канализационного коллектора, в результате чего без централизованного водоснабжения остались почти 60 тыс. лиц. Через 6 дней после аварии, 2 февраля, коммунальщики восстановили водоснабжение, однако через сутки, 3 февраля, на коллекторе произошла очередная авария.
В водопровод Бердянска начали подавать воду
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter