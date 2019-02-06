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В водопровод Бердянска начали подавать воду: в кранах горожан она появится уже сегодня (видео)

12:41, 06 февраля 2019
Общество
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3 февраля на коллекторе произошла очередная авария / фото УНИАН

Как говорится в сюжете ТСН, в водоканале обещают: в кранах горожан она появится в течение ближайших часов.

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Вечером 27 января в Бердянске обрушилась часть канализационного коллектора, в результате чего без централизованного водоснабжения остались почти 60 тыс. лиц. Через 6 дней после аварии, 2 февраля, коммунальщики восстановили водоснабжение, однако через сутки, 3 февраля, на коллекторе произошла очередная авария.

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Теги: #вода#бердянск