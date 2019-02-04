В Бердянске произошла новая авария – люди опять без воды (видео)

С водой люди были лишь двое суток.

Бердянск, в котором из-за аварии на коллекторе на шесть дней отключали водоснабжение, снова без воды.

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По данным ТСН, теперь канализацию разорвало в другом месте. Поэтому, коммунальщики срочно перекрыли вентили половине 120-тысячного курортного города на Запорожье.

С водой люди были лишь двое суток. Чтобы все починить, пришлось установить автономные насосы, которые перекачивали стоки через обводную трубу.

Сколько времени понадобится на ремонт теперь, коммунальщики пока не знают. Чиновниками, которые занимались реконструкцией коллектора 16 лет назад, сейчас уже занимается прокуратура. Предполагают, вместо новых труб во время капремонта могли проложить подержанные.