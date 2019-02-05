Электронные сигареты создают риски для подростков, но необходимы взрослым, желающим бросить курить - Washington Post

Ученые пришли к выводу, что вейпинг, который более близко имитирует курение, чем другие никотинозамещающие продукты, является полезным инструментом для некоторых курильщиков, которые хотят бросить курить.

В редакционной статье Washington Post призвали дать возможность курильщикам перейти на электронные сигареты.

Издание цитирует исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии. В исследовании приняли участие 886 британских курильщиков, которые ранее обратились за помощью специалистов.

Кроме консультирования половина курильщиков получала традиционные никотинозамещающие продукты, такие как жевательная резинка или никотиновый пластырь. А другая половина – электронные сигареты.

Через год исследователи проверили уровень содержания моноксида углерода в дыхании участников исследования. (Это – один из ключевых параметров здоровья человека).

Почти 20% тех, кому предоставили электронные сигареты, по-прежнему воздерживались от курения. Это примерно вдвое больше, чем в группе, которая использовала никотиновую жевательную резинку или никотиновый пластырь.

Ученые пришли к выводу, что вейпинг, который более близко имитирует курение, чем другие никотинозамещающие продукты, является полезным инструментом для некоторых курильщиков, которые хотят бросить курить.

В то же время, ученые подчеркивают: хотя электронные сигареты и намного безопаснее традиционных, но долгосрочный эффект от их использования до сих пор неизвестен.

Также исследователи обнаружили высокий уровень привыкаемости к электронным сигаретам (значительная часть бывших курильщиков – участников эксперимента продолжала использовать электронные сигареты).

Издание предостерегает, что электронные сигареты создают риски для некурящих подростков. Так, в декабре 2018 г. ученые Университета Мичигана обнаружили, что уровень вейпинга среди старшеклассников за 2017-2018 гг. вырос почти вдвое. Каждый пятый старшеклассник сознался в том, что использовал электронные сигареты за предыдущий месяц.

Washington Post делает вывод, что регулирующие органы должны продолжать борьбу с продажей электронных сигарет несовершеннолетним, ограничивать рекламу и содержание ароматизаторов, которые могут привлекать несовершеннолетних.

Но при этом органы здравоохранения должны поддерживать передачу электронных сигарет в руки тех, кто действительно в них нуждается – и в первую очередь, они должны быть доступны для нынешних курильщиков, которые не могут бросить курить с помощью других средств.

Украинское Министерство охраны здоровья пока еще не присоединилось к быстро растущему числу МОЗов в мире, которые кроме традиционных ограничений на продвижение табака и рост устрашающих картинок предлагают курильщикам альтернативные системы доставки никотина. Как следствие, Верховная Рада неоднократно переносила рассмотрение законопроектов, которые по-прежнему рекомендуют новые запреты и не создают возможности для переключения курильщиков на менее вредные продукты.