Журналисты показали, как РПЦ зарабатывает на украинских церквях (видео)

Только на продаже товаров и предоставлении религиозных услуг одна церковь может зарабатывать около 3,5 миллиона гривень ежемесячно.

Сегодня в Украине насчитывается около 13 тысяч приходов Московского патриархата, который подчиняется Русской православной церкви, однако с каждым днем все больше украинских церквей переходят к Православной церкви Украины.

Из-за этого РПЦ рискует потерять немало денег, говорится в сюжете программы "Деньги". Потому что каждый приход, который удерживают миряне- это небольшой источник доходов. А за полтора месяца в ПЦУ перешли уже 200 приходов бывшей "УПЦ МП".

Чтобы не потерять влияние и деньги сторонники РПЦ устраивают драки и провокации на сборах общины, где решается вопрос о ее переходе в ПЦУ, говорится в сюжете. Для этого привлекают и проплаченных "титушек".

Одним из основных источников доходов церквей является продажа свечей. Журналисты выяснили, что в церквях Московского патриархата существует "монополия": закупать свечи для продажи можно только в Лавре. Там их продают килограммовыми пачками. На таких оптовых поставках и зарабатывают епархии. Однако это не единственный способ.

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Каждый месяц епархии получают взносы с церквей: около 300 гривень с каждого прихода. Таким образом им удается "заработать" около 50 тысяч гривень в месяц.

Кроме того, есть в "УПЦ МП" и настоящие коррупционные схемы. Например, чтобы стать священником в приходе когда-то нужно было заплатить 25 тысяч долларов (при курсе 8 гривен за доллар), рассказал журналистам один из священников. Эти деньги можно легко "отбить" благодаря "пожертвованиям" за венчание, отпевание, молитвенные записки и т.д. Таким образом рядовые церкви могут приносить около 3,5 миллионов гривень в месяц.

Но и это не все. Священник рассказал, что есть в церквях и теневые схемы по отмыванию средств. Незаконные средства "жертвуют" церкви, которая переводит их в наличные без каких-либо налогов.