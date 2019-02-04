Анализы пленного моряка Ейдера показали у него гепатит – адвокаты

Согласно информации врачей, анализы были взяты за пять дней до плена.

Российские врачи обнаружили вирус гепатита В и С в анализах молодого пленного украинского моряка Андрея Ейдера.

Об этом сообщил руководитель группы защитников моряков Николай Полозов со ссылкой на адвоката Александру Маркову, передает ТСН.

«Андрей принес эпикриз, который ему выдали во время отправления из "Матросской тишины". Дальше просто цитата: "Anti-HCV (вирус гепатита С, - ред.) - положительный от 20.11.2018 года, HBsAg (гепатит В, - ред.) положительный от 20.11.2018 года", - сообщает адвокат.

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Маркова отметила, что дата анализов - 20 ноября, за пять дней до захвата моряков в плен. Поэтому эти анализы российские врачи никак не могли взять. Кроме того, информация о гепатите появилась только во время перевода Ейдера из "Матросской тишины" в "Лефортово".

4 февраля у моряка взяли повторный анализ. "Посмотрим, какие результаты будут на этот раз. Надеюсь, что врачи в Лефортово будут более адекватными", - отметила Маркова.

Как известно, оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных был арестован так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».