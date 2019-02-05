В Киеве проходит круглый стол по квотам на трудоустройство лиц с инвалидностью (прямая трансляция)

5 февраля в 14-30 в УНИАН начался круглый стол на тему: «Квота на трудоустройство лиц с инвалидностью: почему важное направление социальной политики Украины превращается в ловушку для бизнеса и коррупционную схему для чиновников?».

В Украине уже несколько лет активно внедряется политика социальной поддержки лиц с инвалидностью, а для всех предприятий законодательно установлен норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Для тех, кто не выполняет эти нормы, предусмотрены большие суммы штрафных санкций. Но, в некоторых сферах предпринимательской деятельности, эта важная государственная инициатива не может быть применена на практике, потому что не только противоречит другим законам, но и может стать просто опасной для общества и привести к трагическим последствиям. Особенно это касается сферы безопасности и охранных услуг.

Официальные представители компании, которая обеспечивает охрану в топливно-энергетическом комплексе, впервые решили нарушить молчание и вынести на публичное обсуждение ситуацию, в которой оказалось предприятие.

Во время круглого стола будут обсуждены вопросы:

Как действовать в ситуации, когда требования закона о трудоустройстве лиц с инвалидностью противоречат практической деятельности предприятия?

Может ли лицо с особыми потребностями выполнять свои трудовые обязанности на предприятиях с особыми условиями?

Почему чиновники вместо защиты интересов работодателей и инвалидов создают официальную коррупционную схему собственного обогащения?

На чьей стороне выступают суды, и как работодателю отстоять свою позицию?

Какие еще сферы предпринимательства, даже при большом желании, не могут сегодня трудоустроить лиц с инвалидностью, потому что это противоречит их деятельности?

Какие изменения нужны на законодательном уровне, чтобы бизнес спокойно работал и платил налоги, а лица с инвалидностью имели возможность чувствовать себя социально защищенными?

К участию приглашены: первый заместитель директора ООО «Секьюрайти» Петр Федорченко; председатель Всеукраинского объединения работодателей охранной отрасли "Федерация профессионалов безопасности" Сергей Сидоренко; сотрудники сферы безопасности, инвалиды войны из числа участников антитеррористической операции; юрист и адвокат Елена Петрова; народный депутат Украины, Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Савчук; представители Министерства социальной политики Украины.