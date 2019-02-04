Суд запретил называть "Нариком" Александра Петровского, "засветившегося" с томосом - СМИ

Согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу "Нарик" и "впервые слышит такое странное прозвище.

Днепровский районный суд запретил называть «серого кардинала» Днепра Александра Петровского "Нариком".

Об этом говорится в собственном расследовании журнала «Новое время» о влиятельном днепровском бизнесмене Александре Петровском, которого генпрокурор Юрий Луценко в 2010 году назвал "криминальным авторитетом" и "персонажем по прозвищу Нарик".

Как выяснили журналисты издания, Петровский выиграл несколько судебных процессов – как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом".

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Так, в августе 2018 года Жовтневый райсуд Днепра вынес соответствующее решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.нет и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким журналистам.

Речь шла о публикациях на портале Цензор.нет и на личных Facebook-страницах ответчиков. В одной из них была следующая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена".

В своем иске Петровский заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности". По его словам, он "никогда не привлекался к уголовной ответственности, не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статей Уголовного кодекса Украины", и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто".

Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу "Нарик" и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя".

В итоге днепровский Жовтневый райсуд частично удовлетворил иск Петровского и обязал ответчиков выплатить по 2 тысячи гривень, а также опубликовать опровержение. Аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года.

В свою очередь Бутусов узнал о решении суда от журналистов «Нового времени». По его словам, он не получал повестки в суд, ему никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов.

"Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов.

Как сообщал УНИАН, Александра Петровского заметили во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле президента Петра Порошенко.

После публикации фото в соцсетях поднялась волна публикаций в защиту Петровского. В частности, "порохоботы" начали рьяно оправдывать "Нарика" тем, что он является одним из крупнейших меценатов украинской церкви, и вообще вкладывает деньги в Украину, а не против, поэтому его предыдущие "грехи" якобы можно "списать".

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