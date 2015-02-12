УПЦ МП отменила праздничные мероприятия на Масленицу

Об этом говорится в обращении Предстоятеля УПЦ (МП) Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, размещенном на официальном сайте УПЦ (МП).

“Через несколько дней Церковь начнет отмечать Масленичную неделю. Обычно украинцы в эти дни в веселье ждут наступления Великого Поста. Но помня о кровавой трагедии на Майдане, годовщина которой приходится на Масленичную неделю, помня о тысячах погибших за прошлый год на Востоке Украины, помня о том, что и сегодня, а может и сейчас там не перестают гибнуть люди, Украинская Православная Церковь отменяет все праздничные мероприятия, которые традиционно приходились на это время года”, - сообщается в обращении.

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Предстоятель УПЦ (МП) призывает представителей культуры и искусства, средств массовой информации и всех соотечественников присоединиться к этой инициативе.

“Теперь не время развлечений и веселья. Теперь время молитвы и поста, время искупления грехов ради будущего нашей Украины и ее потомков”, - подчеркивает Блаженнейший Онуфрий.

“Год назад весь мир взволновали события, которые именно здесь, в Киеве, унесли жизни более сотни наших соотечественников. Их жертва стала началом еще большей трагедии, которая сделала прошлый год кровавой страницей украинской истории”, - напоминает Митрополит Киевский и всея Украины.

“От имени тысячелетней Украинской Православной Церкви я призываю всех, кто называет себя христианином, немедленно прекратить убивать друг друга. Ведь жертвами боевых действий ежедневно становятся десятки ни в чем не повинных мирных жителей, женщин, стариков, и что самое страшное - безгрешных детей”, - призывает Предстоятель УПЦ (МП).

“Мы вместе с тысячами вдов и сирот, вместе с безутешными матерями лучших сыновей Украины, которые полегли на востоке нашей Родины, вместе со всеми нуждающимися и искалеченными, вместе со всеми, кто потерял свой дом, молим Бога приложить мудрости и христианской любви всем, от кого зависит прекращение этого ужасного кровопролития. Мы неустанно молим Бога принести на Украинскую землю долгожданный мир”, - говорит в обращении Митрополит Онуфрий.