Украина заняла второе место в Европе после России по количеству заключенных

Об этом говорится в докладе проекта Space 1 за 2013 год, посвященному численности заключенных, передает «Европейская правда».

Проект финансируется Советом Европы, который использует его данные как официальные.

В частности, как сообщается, первое место среди стран Совета Европы занимает Россия, показатель которой составляет 475 заключенных на 100 тыс. жителей.

На втором месте - Украина, где количество заключенных достигает 324 на 100 тыс. жителей. Как сообщается в докладе, такой показатель более чем вдвое превышает средний по Европе (133,5 заключенных).

Стоит заметить, что второе место Украина делит с Литвой.

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Далее идут Латвия (257), Эстония (247), Азербайджан (217) и Польша (205).

Самые низкие показатели - в Хорватии (102), Австрии (104), Италии (108), Бельгии (113) и Франции (119).

В то же время, как сообщается в докладе, Украина не предоставила ответа на данные опроса, поскольку "в связи с политической ситуацией в стране в течение 2014 года международный офис тюремной администрации прекратил свою деятельность".

Таким образом, доклад содержит только информацию об общей численности заключенных в Украине по состоянию на 1 января 2013 года.