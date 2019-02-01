"Расползается": в сети показали свежее фото Крымского моста

Блогер показал свежий кадр Крымского моста.

На незаконно построенном оккупантами Крымскому мосту, очевидно, возникла проблема с одной из опор.

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На ситуацию обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, который и опубликовал свежее фото моста.

"Мост и мостик. Мостик к одной из "особенных" опор. Мониторят, как расползается и когда уже пора запускать "ДРГ Госдепа", - подписал он снимок.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.