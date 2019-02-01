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"Расползается": в сети показали свежее фото Крымского моста

08:32, 01 февраля 2019
Общество
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Очевидно, с одной из опор моста возникли проблемы / фото twitter.com/KrimRt

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На ситуацию обратил внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter, который и опубликовал свежее фото моста.

"Мост и мостик. Мостик к одной из "особенных" опор. Мониторят, как расползается и когда уже пора запускать "ДРГ Госдепа", - подписал он снимок.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.

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Теги: #фото#крымский мост