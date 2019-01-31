Москва никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от РПЦ - Евстратий

По словам владыки, в РФ пытаются присвоить украинскую историю и идентичность и считают Киев «своей священной землей».

Москва никогда добровольно не согласится на отделение церкви Украины от Русской православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола в Киеве.

«Где то звено, которое соединяет все наследие, всю славу, всю историю Византийской империи и Московии - Московского великого княжества, царства, Российской империи, Советского Союза и современного кремлевской построения (РФ), которое они пытаются реализовать? Без Киева, без нашей истории, без княгини Ольги, князя Владимира, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха - этого звена нет. Построение есть, концепция, а звена, которое реально соединяло две истории, нет», - заявил он.

Именно поэтому, по мнению Евстратия, у Москвы есть такое настойчивое стремление присвоить себе украинскую историю.

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Архиепископ отметил, что на своем юбилее предстоятель РПЦ Кирилл полтора года назад заявил, что «Киев — это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии, это наша купель Крещения, и поэтому мы никогда не согласимся на отделение Украины от Русской церкви».

«Москва никогда не согласится, значит, причина не внутренняя украинская, причина не религиозная, то есть речь не идет о власти православия или власти церкви, речь идет о вполне определенной исторической и идеологической концепции. Киев для них священная земля», - подчеркнул владыка.

Евстратий убежден, что без истории, идентичности и церкви Украины - Московское государство начинается со времен Золотой орды, а это разрушает концепцию «Москва - третий Рим».

Как известно, 31 января предстоятель РПЦ Кирилл заявил, что надеется в будущем побывать в Киево-Печерской лавре и встретиться с верующими Украинской православной церкви Московского патриархата.

"У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - цитируют Кирилла ряд российских СМИ.