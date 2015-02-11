Церковники призвали граждан защищать Украину

«Во имя общей победы один пусть идет в войско, другой пусть по мере сил работает, помогая армии как капеллан, волонтер, в госпиталях, пусть помогает семьям военнослужащих, пострадавшим мирным жителям Донбасса и вынужденным переселенцам», - говорится в обращении, принятом 10 февраля на очередном заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Украины под председательством предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

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Как отмечается в Обращении к гражданам Украины об обязанности помощи в защите Родины, «впервые со времени восстановления своей независимости Украина предстала перед угрозой внешней опасности и особенными внутренними вызовами. Нормы международного права и принципы морали нарушаются в попытке заставить украинцев отказаться от возможности самостоятельно определять свое будущее. Прилагаются значительные усилия, чтобы разрушить суверенитет и целостность нашего государства. Как главы и представители Церквей и религиозных организаций Украины мы пытаемся и будем делать все, что от нас зависит, для прекращения кровопролития, установления крепкого мира, преодоления вражды между людьми и народами. Вместе с тем мы признаем право человека и государства защищать себя от агрессии, от тех, кто, незаконно взяв в руки оружие, замыслил зло, сея смерть, горе и слезы на украинской земле Донбасса. Поэтому мы призываем верующих, в соответствии со своими религиозными убеждениями и возможностями, принимать участие в обороне Родины. Во имя общей победы один пусть идет в войско, другой пусть по мере сил работает, помогая армии как капеллан, волонтер, в госпиталях, пусть помогает семьям военнослужащих, пострадавшим мирным жителям Донбасса и вынужденным переселенцам».

Кроме того, Всеукраинский совет церквей призвал политиков и государственных руководителей отложить все противоречия, объединив усилия для защиты Родины, для борьбы с главным внутренним злом – коррупцией, для проведения необходимых экономических и политических реформ на благо всего украинского народа.

Как отмечается в обращении, «в прошлом наш народ не раз терпел поражение именно потому, что его вожаки ссорились между собой, во время внешней агрессии продолжали спорить за власть и полномочия. Уроки истории нужно помнить, чтоб в настоящее время не допускать старых ошибок. Для преодоления агрессии, установления справедливого мира в Украине нужна консолидация усилий общества, всех ветвей государственной власти, политических партий и общественных организаций. К такому единению усилий в обороне Родины, в помощи защитникам Отчизны и пострадавшим мирным жителям Донбасса мы призываем и верующих всех Церквей и религиозных организаций. Во имя свободы и своего будущего никто не должен оставаться в стороне во время борьбы за мир, независимость и свободу своей страны».

Всех верующих Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал «продолжать молитвы о мире в государстве, об остановке кровопролития, о победе правды, об утверждении справедливости и свободы. Особенно призываем молиться о защитниках Украины, которые ради нас отдают свои жизни. Надеемся, что с Божьей помощью мир, понимание и процветание вернутся на украинскую землю. Пусть благословение Всевышнего пребывает со всеми, кто защищает Украину, хочет мира и борется за правду», говорится в обращении за подписью Патриарха Филарета.