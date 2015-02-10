В Харькове из-за сообщения о возможном теракте на предприятиях усилены меры безопасности - горсовет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в обращении к жителям города Харькова, размещенном на официальном сайте Харьковского горсовета.

«На предприятиях, занимающихся обеспечением жизнедеятельности города, введен усиленный режим работы и приняты меры повышенной безопасности», - говорится в обращении.

В горсовете также призвали харьковчан быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и лицах в правоохранительные органы.

Читайте такжеВзрыв у офисного помещения в Харькове квалифицирован как покушение на теракт

«В связи с обострившейся ситуацией в зоне АТО, и размещенной в социальных сетях информации о возможном террористическом акте в Харькове просим горожан быть предельно внимательными и осторожными, особенно в местах массового скопления людей. Пожалуйста, обращайте внимание на подозрительные предметы и оставленные сумки в транспорте, магазинах, торговых центрах. Также будьте бдительны по отношению к посторонним людям, которые пытаются попасть в подъезды жилых домов, чердаки и подвалы», - говорится в сообщении.

В случае выявления малейшей опасности жителей Харькова просят сообщать об этом на горячие линии милиции и СБУ по телефонам: 102; 0-800-501-482.