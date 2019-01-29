Школьникам зачтут результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию

В этом году выпускники 9-х классов впервые получили возможность засчитывать результаты международных языковых экзаменов как оценку ГИА.

Минобразования обнародовало перечень международных языковых экзаменов, результаты которых ученики 9-х и 11-х классов могут этого года зачислить как оценку ГИА по иностранному языку.

В частности, по английскому языку будут засчитывать экзамены IELTS, TOEFL и тому подобное, передает пресс-служба Минобразования.

В этом году впервые определено количество баллов (оценка), которую должен набрать ученик для зачисления сертификата как оценки ГИА. Если уровень соответствует необходимому, то в документ об образовании выставляется 12 баллов за аттестацию по иностранному языку. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что международные сертификаты языковых экзаменов не засчитываются как оценка за ВНО.

Ученики 9-х классов, которые изучали иностранный язык на уровне стандарта, могут причислить международный экзамен уровня А2 и выше, а для классов с углубленным изучением – В1 и выше. Сертификат или диплом должен быть 2018 или 2019 года (до дня проведения аттестации).

Для зачисления учащийся должен обратиться с соответствующим заявлением в свое заведение образования и предоставить копию сертификата. Если выпускник, имеющий сертификат, не напишет такое заявление, то оценка будет выставляться по результатам письменной аттестации.

Напоминаем, что в этом году выпускники 9-х классов впервые получили возможность засчитывать результаты международных языковых экзаменов как оценку ГИА.

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Ученики 11-х классов, изучающие иностранный язык по уровню стандарт или академическому уровню, могут причислить международный экзамен уровня B-1 и выше, а для классов с углубленным изучением иностранных языков – В-2 и выше. Сертификат или диплом должен быть получен в 2018 или 2019 году (до 28 мая 2019 года по английскому языку, до 27 мая 2019 года – по немецкому, французскому, то есть до дней проведения ВНО по этим предметам).

Для зачисления учащийся должен обратиться с соответствующим заявлением в свое заведение образования и предоставить копию сертификата. Если выпускник не напишет такое заявление, то оценка ГИА будет выставляться по результатам ВНО.

Если выпускник 11-го класса хочет, чтобы его сертификат был зачислен как ГИА, но он получит его после того, как зарегистрировался на ГИА в форме ВНО, у него есть возможность до 25 марта внести изменения в регистрационные данные путем перерегистрации. Если она не будет осуществлена, то оценка за ГИА будет выставляться по результатам ВНО.

Если ученик планирует получить сертификат после 25 марта (то есть уже не будет возможности осуществить перерегистрацию) и до дня проведения ВНО (28 мая для английского языка, 27 мая для французского, немецкого языков), то он тоже может написать заявление о приеме сертификата в качестве оценки за ГИА. В заявлении надо указать, что он ожидает получения сертификата, а затем выпускнику нужно предоставить его бумажную копию.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.