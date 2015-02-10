Количество переселенцев выросло до миллиона человек

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Павел Розенко.

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«Ситуация с переселенцами очень непростая. Украина никогда не ожидала, что когда-нибудь случится ситуация, когда мы получили бы, вот как на сегодняшний день, практически миллион переселенцев, которых нужно где-то разместить, которым надо выплатить все социальные выплаты и которых надо устроить на работу», - сказал министр.

В то же время министр отметил, что при всей сложности ситуации нельзя говорить о том, что сделать ничего не получается.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, совокупная помощь внутренне перемещенным лицам за аренду жилья и коммунальные услуги составила 528 млн грн, включая 170 млн грн, выплаченных за январь 2015 года. Помощь уже выплачена 240 тыс. семей.