На этой неделе Украину скуют 17-градусные морозы

Местами на севере, в центре и на западе 11-12 февраля возможно до 13-17 градусов мороза. В южной части ожидается ночью 1-6 мороза. Об этом сообщает «Оpogode».

Днем температура воздуха составит 0-5 мороза, местами до минус 7-10 градусов. 9 февраля, в понедельник, в течение дня предполагается от 4 мороза до 4 тепла.

После похолодания, 13-15 февраля в большинстве областей Украины потеплеет. Температура воздуха повысится ночью до 3 тепла - 5 мороза. Днем до 0-5 градусов тепла.

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Осадки в виде снега пройдут 9 февраля в всех областях, 10 февраля они прекратятся. 11 и 12 февраля в Украине будет преобладать сухая погода. 13 февраля снег вероятный на западе, 14 февраля будет без осадков, а 15 февраля снег и мокрый снег пройдут в западных и северных областях.

На дорогах будет царить гололедица.

В Киеве небольшой снег ожидается 9, 13 и 15 февраля. Температура воздуха 9 февраля 2-4 градуса мороза. 10-12 февраля похолодает ночью до 7-14 градусов мороза, днем до 3-6 градусов ниже нуля. С 13 февраля начнется постепенное потепление до оттепели.