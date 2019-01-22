Под посольствами РФ в Киеве и Львове провели акции в поддержку захваченных украинских моряков (фоторепортаж, видео)

Активисты хотят напомнить миру о стране-агрессоре, которая попирает международное право.

Синие и желтые кораблики под российскими посольствами в Киеве и Львове. Активисты провели акцию в поддержку украинских военнопленных.

На бумажных лодочках написали фамилии украинских моряков, которых в ноябре российские военные захватили близ Керченского пролива.

Участники акции говорят, что хотят вдохновить заключенных Кремля на длительную борьбу за свободу, а миру напомнить о стране-агрессоре, которая попирает международное право.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и арестовали по подозрению в "нарушении российских границ". Затем из Симферополя их отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу украинских военнопленных моряков начнется не ранее, чем за год. 12 января в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненные во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры. Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам. Защитники моряков обжаловали это решение суда.