День объятий: как празднуют в школах и детских садах (видео, фото)

Международный день объятий традиционно отмечают 21 января.

Семь раз на день - для здорового сердца, двенадцать - чтобы стать успешным человеком. Обняться - самый дешевый способ поднять настроение и повысить иммунитет.

Мир отметил Международный день объятий, говорится в сюжете ТСН.

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В Украине его уже привыкли праздновать в школах и детсадах. Дети обнимаются каждые 5 минут без напоминания взрослых. Когда тебе 4 года - все просто.

В начальной школе к объятиям уже научный подход: сколько их надо и как это работает - рассуждают всем классом.

Напомним, 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Это праздник был учрежден в 1986 году в США, а затем быстро распространилось на все регионы мира. Говорят, что придумали этот праздник студенты. И соответственно к этому празднику, обнять по-дружески в этот день можно даже незнакомого человека.