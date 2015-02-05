Порошенко: Если конфликт на Донбассе обострится, военное положение объявят по всей Украине

Президент Петр Порошенко введет военное положение по всей Украине в случае обострения конфликта на востоке страны.

Об этом он сказал в интервью El Pais в ночь с 3 на 4 февраля, передает Украинская правда.

"Если конфликт будет продолжать нарастать, то я готов объявить военное положение по всей стране, и парламент его поддержит", - заявил Порошенко.

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"Я не делаю этого сейчас, потому что это будет означать ограничение демократии и свободы и будет угрожать развитию экономики", - подчеркнул он.

"Кто поедет в страну, которая в состоянии войны? Мы планируем принимать инвестиции на миллиарды долларов в ближайшие месяцы", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что "сейчас ситуация очень сложная; мы должны реформировать экономику и, в то же время, вести изнурительную войну и не допустить ее распространения".