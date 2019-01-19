Во Львове умер 98-летний лидер ОУН Омелян Коваль, который был узником лагеря Аушвиц

Емельян Коваль присоединился к ОУН в 1938 году под псевдонимом «Демьян», был во главе организации.

Во Львове сегодня умер один из лидеров ОУН (б), бывший узник лагеря "Аушвиц" Омелян Коваль.

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

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"Сегодня умер Омелян Коваль. Он был одним из лидеров ОУН (б) и узником нацистского лагеря Аушвиц", - отметил он.

Коваль был активным общественно-политическим деятелем и ведущим членом ОУН(б).

Родился 24 февраля 1920 в с. Рахиня, теперь Долинский район Ивано-Франковской обл. Окончил кооперативные курсы Ревизионного союза украинских кооперативов в г. Долина, курсы кооперативных плановиков во Львове. С осени 1938 член ОУН, занимался подготовкой Юношества. Референт пропаганды уездного провода ОУН. 1 июля 1941 года организатор провозглашения в г. Долина Акта восстановления Украинского государства. 15 сентября 1941 был захвачен гестапо и находился в тюрьме на Лонцкого во Львове. Позже сидел в тюрьме Монтелюпих в Кракове, а оттуда отправлен 20 июля 1942 года в концлагерь Аушвиц (№ 49730) с первой группой 25 украинских политзаключенных («Bandera Gruppe»), среди которых был самым молодым. Член редколлегии лагерного альманаха. После эвакуации Аушвица 18 января 1945 года отправлен в концлагеря Мавтгавзен, Мельк и Эбензе. 6 мая 1945 года освобожден американцами.

Как сообщал УНИАН, 10 января умер автор одного из символов Киева.