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Во Львове умер 98-летний лидер ОУН Омелян Коваль, который был узником лагеря Аушвиц

14:44, 19 января 2019
Общество
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Во Львове умер один из лидеров ОУН Омелян Коваль / скриншот

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

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"Сегодня умер Омелян Коваль. Он был одним из лидеров ОУН (б) и узником нацистского лагеря Аушвиц", - отметил он.

Коваль был активным общественно-политическим деятелем и ведущим членом ОУН(б).

Родился 24 февраля 1920 в с. Рахиня, теперь Долинский район Ивано-Франковской обл. Окончил кооперативные курсы Ревизионного союза украинских кооперативов в г. Долина, курсы кооперативных плановиков во Львове. С осени 1938 член ОУН, занимался подготовкой Юношества. Референт пропаганды уездного провода ОУН. 1 июля 1941 года организатор провозглашения в г. Долина Акта восстановления Украинского государства. 15 сентября 1941 был захвачен гестапо и находился в тюрьме на Лонцкого во Львове. Позже сидел в тюрьме Монтелюпих в Кракове, а оттуда отправлен 20 июля 1942 года в концлагерь Аушвиц (№ 49730) с первой группой 25 украинских политзаключенных («Bandera Gruppe»), среди которых был самым молодым. Член редколлегии лагерного альманаха. После эвакуации Аушвица 18 января 1945 года отправлен в концлагеря Мавтгавзен, Мельк и Эбензе. 6 мая 1945 года освобожден американцами.

Как сообщал УНИАН, 10 января умер автор одного из символов Киева.

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Теги: #Львов#оун