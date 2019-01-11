Умер автор одного из символов Киева (фото)

Куровский - один из авторов скульптуры архангела Михаила.

10 января умер бывший главный художник украинской столицы Георгий Куровский.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook бывший мэр Киева Леонид Косаковский, выразив соболезнования.

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"Получил печальное известие. Ушел из жизни Георгий Куровский – бывший главный художник города. Светлая ему память, пусть покоится с миром", – говорится в его сообщении.

Куровский - один из авторов скульптуры архангела Михаила, которая находилась перед входом в Главпочтамт и считалась одним из символов столицы. Ее перевезли в Донецк.

Также художник первым заметил, что с высоты птичьего полета улицы Киева напоминают человеческое лицо.