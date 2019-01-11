Умер автор одного из символов Киева (фото)
10:01, 11 января 2019Общество
1015 0
Куровский - один из авторов скульптуры архангела Михаила.
Умер создатель скульптуры архангела Михаила / фото wikipedia.org
10 января умер бывший главный художник украинской столицы Георгий Куровский.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook бывший мэр Киева Леонид Косаковский, выразив соболезнования.
Читайте такжеУмер сын известного писателя-одессита Катаева
"Получил печальное известие. Ушел из жизни Георгий Куровский – бывший главный художник города. Светлая ему память, пусть покоится с миром", – говорится в его сообщении.
Куровский - один из авторов скульптуры архангела Михаила, которая находилась перед входом в Главпочтамт и считалась одним из символов столицы. Ее перевезли в Донецк.
Также художник первым заметил, что с высоты птичьего полета улицы Киева напоминают человеческое лицо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter