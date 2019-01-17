Основная часть культурных ценностей Киево-Печерской Лавры на месте – Минкульт

Каждая культурная ценность имеет четкое описание с размером работы и ее характерными признаками, которые дают основания искусствоведам точно идентифицировать работу.

По результатам проведенной проверки в Министерстве культуры Украины уверяют, что все самое ценное из переданных в Киево-Печерской Лавре культурных ценностей на месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра культуры Тамара Мазур.

«Слава Богу, из того, что мы передавали, основная часть и все самое ценное на месте. И мы этому очень рады», - сказала она.

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Мазур также отметила, что проверены, в частности, были и гробницы с мощами.

«Что касается мощей. Наша комиссия проверила – все гробницы на месте, мощи есть. Очевидно, что комиссия не компетентна и не имела возможности проверять, это мощи именно тех святых, которые бы должны были быть. Но я не уверена, есть ли такие технологии, которые бы позволили это сделать. Поэтому утверждать, что это именно те мощи не можем ни мы, и очевидно, что никто. Но они есть», - прокомментировала она.

По словам Мазур, все переданные Киево-Печерской Лавре ценности были четко учтены и имеют детальные описания.

"Если мы говорим о Киево-Печерской Лавре, то те списки, с которыми мы сверялись, являются истинными. Они составлены на основе актов приема-передачи, потому что в свое время музейные предметы передавались из коллекции музея в пользование религиозной общине после возобновления работы монастыря. Эти все списки четкие, с конкретными инвентарными номерами тех культурных ценностей, которые передавали", - отметила заместитель министра.

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Мазур добавила, что Министерство готово обнародовать отчет по результатам проведенной проверки, а также приложения к этому отчету, которые содержат четкий перечень всех тех культурных ценностей, которые по актам приема-передачи передавались в пользование монастырю, а также информацию о тех культурных ценностях, которые не обнаружены в ходе проверки.

По ее словам, каждая культурная ценность имеет четкое описание с размером работы и ее характерными признаками, которые дают основания четко искусствоведам идентифицировать, это именно эта работа или другая.

Как сообщал УНИАН, 8 января министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружено исчезновение нескольких ценных икон. По факту исчезновения ценностей возбуждены уголовные производства.