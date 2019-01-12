Решение было принято единогласно.

В Николаевской области первая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины.

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Об этом в Facebook сообщил священник Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Ципляк.

Согласно его информации, 11 января община села Тимирязево Вознесенского района приняла решение присоединиться к ПЦУ.

Ципляк отметил, что решение было принято единогласно.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.