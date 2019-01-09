Почти половина украинцев поддерживает создание в Украине поместной автокефальной церкви - опрос

Доля тех, кто поддерживает создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, существенно выросла по сравнению с маем 2018 года.

43% граждан поддерживают создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, не поддерживают - 22%.

Читайте такжеУкраинцы считают главными событиями года Объединительный собор и военное положение - опрос

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН общенационального исследования, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года.

"43% граждан Украины поддерживают создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, не поддерживают - 22%. Доля тех, кто поддерживает создание в Украине поместной автокефальной православной церкви, существенно выросла по сравнению с маем 2018 года (тогда такую поддержку высказывали 31% респондентов), за счет сокращения доли тех, кого это не интересует, и тех, кто не определился (суммарная доля таких респондентов снизилась с мая по декабрь с 49% до 35%)", - говорится в результатах исследования.

В то же время, как отмечается, доля противников создания в Украине поместной автокефальной православной церкви не изменилась на статистически значимом уровне (20% - в мае и 22% - в декабре).

Доля тех, кто поддерживает создание поместной автокефальной православной церкви, значительно превышает долю тех, кто это не поддерживает, в западном (соответственно 70% и 7%) и центральном (соответственно 52% и 18%) регионах. В восточном регионе, наоборот, больше тех, кто это не поддерживает (соответственно 15% и 42%), тогда как в южном регионе их доли статистически значимо не отличаются (соответственно 24% и 21%). В восточном и южном регионах велика доля граждан, которые либо не интересуются этой проблемой, либо не определились (такие составляют 44% на востоке и 55% на юге).

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли Томос на рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве. После этого томос был возвращен в Стамбул для подписи всеми членами синода Вселенского патриархата.

9 января члены синода Вселенского патриархата поставили свои подписи в томосе о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.