Еще один приход бывшей УПЦ МП на Львовщине перешел в ПЦУ

Настоятель церкви поддержал решение прихожан о переходе в Православную церковь Украины.

Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы, что в селе Карив Сокальского района, перейдет из УПЦ МП в поместную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как сообщил депутат Сокальского районного совета Олег Кожушко, соответствующее решение церковная община приняла 6 января, пишет Zaxid.net.

Настоятель церкви бывшего Московского патриархата в с. Карив Мирослав Кинас поддержал решение прихожан о переходе в ПЦУ.

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Каривский приход станет уже пятым во Львовской области, который принял решение перейти в ПЦУ.

Накануне решение о переходе к ПЦУ согласовали крупнейший храм бывшей УПЦ МП на Львовщине - церковь Петра и Павла в Жолкве, церкви УПЦ МП в с.Пищаны и с. Верчаны (Стрыйский район) и в г.Угнев (Сокальский район). В целом на Львовщине существует 60 общин бывшей УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальной, самоуправляемую православную церковь.