Дело Михайлика: полиция и ГПУ передали в Германию необходимые документы

В полиции заверили, что документы, необходимые для сохранения пули как вещественного доказательства во время операции Михайлику, получены компетентными органами Германии.

Национальная полиция и Генеральная прокуратура направили в Германию документы, необходимые для сохранения пули как вещественного доказательства во время операции лидеру Одесской городской организации партии «Сила людей» Олегу Михайлику, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что Национальной полицией был подготовлен весь пакет документов, необходимый для сохранения вещественного доказательства после проведения операции.

«Во время операции у мужчины планировалось извлечение пули. Поэтому для сохранения вещественного доказательства полицейские получили решение суда по извлечению пули и необходимой медицинской документации компетентными органами Германии», - сказано в сообщении.

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В ведомстве утверждают, что все документы, переведенные на немецкий язык, 10 января направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

«В настоящее время все материалы получены компетентными органами Федеративной Республики Германия», - заявили в Нацполиции.

Кроме того, сразу после получения информации о планируемой операции Национальная полиция обратилась каналам Интерпола в компетентные органы ФРГ для оперативного информирования немецких правоохранителей о необходимости сохранения вещественных доказательств.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика изначально настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

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Однако в начале января этого года Михайлик заявил о затягивании украинскими правоохранителями оформления документов для обеспечения законности передачи пули, которую изымут из его тела.

Хирургическое вмешательство должно было состояться утром 9 января, но было перенесено из-за отсутствия документов, которые ждут в Германии.

Как сообщил в Facebook бывший заместитель председателя Одесской облгосадминистрации (при Михаиле Саакашвили) Александр Боровик, операцию Михайлику будут делать в ведущей клинике Мюнхена, а Мюнхенский институт криминальной медицины проведет независимую экспертизу пули.

10 января Михайлик сообщил УНИАН, что операция назначена на утро 11 января, и, по его данным, по состоянию на вечер четверга необходимые документы к немецким правоохранителям не поступали.

Сегодня, 11 января, в Мюнхене (Германия) прооперирован лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, на которого в сентябре 2018 года было совершено покушение.