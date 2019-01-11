На Днепропетровщине разоблачили подпольное производство сигарет, изъяв почти 5 млн пачек (фото)

По предварительным данным, организаторы незаконной деятельности получали до 3 млн долларов прибыли ежемесячно.

Прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области в городе Желтые Воды разоблачено подпольное производство сигарет с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, опубликовав соответствующие фото.

«Во время проведения 10 января санкционированных обысков в подпольных цехах, один из которых расположен на территории бывшего завода в городе Желтые Воды, и складских помещениях правоохранительными органами выявлены и изъяты 4 производственные линии для изготовления фальсифицированных табачных изделий, около 144 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, аппарат для марок акциза, около 5 млн пачек табачных изделий с марками акцизного налога с признаками подделки и сырье для производства сигарет», - говорится в сообщении.

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Установлено, что сырье для изготовления сигарет незаконно импортировалось как из стран Европейского Союза, так и стран Азии.

Мощность производства позволяла изготавливать до 3 миллионов пачек табачных изделий в неделю. По предварительным данным, организаторы незаконной деятельности получали до 3 млн долларов прибыли ежемесячно.

В настоящее время внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту изготовления, сбыта марок акцизного налога в особо крупном размере, совершенные организованной группой, и злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.