В ООН создали интерактивную карту разрушений на Донбассе

Совместный проект ПР ООН и общественной организация "Social Boost" доступен на сайте Redonbass.org, сообщает «Украинская правда».

Необходимость такого проекта ПР ООН объяснили тем, что сейчас одной из главных проблем является отсутствие общедоступной базы данных о разрушениях жилой и общественной инфраструктуры".

"Сегодня граждане не могут сообщить непосредственно информацию о своем разрушенном доме, больнице, школе. Общественность не знает о том, что разрушено и что делается для восстановления", - говорится в описании проекта.

Новый проект "с одной стороны, дает возможность вести мониторинг разрушений жилых домов, общественной и экономической инфраструктуры в результате военных действий в Донецкой и Луганской областях, а с другой - дает гражданам, правительству и международным организациям возможность непосредственно получить такую информацию".

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Сбор информации осуществляется децентрализовано, с помощью интуитивного интерфейса - каждый человек, имеющий мобильный телефон и доступ к интернету, может внести свою информацию.

"В этом контексте, полученная база данных будет в распоряжении Агентства по вопросам восстановления Донбасса и будет активно использоваться для текущей работы. Дополнительно, база данных может использоваться для привлечения международного финансирования", - пояснили в ПР ООН.