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Ани Лорак в одном белье поздравила известного клипмейкера (фото)

12:00, 11 января 2019
Общество
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Лорак оригинально поздравила Бадоева / фото instagram.com/anilorak/

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Снимком, на котором она позирует в белье, артистка поделилась в Instagram-Stories. В кадре Ани Лорак появилась лишь в лифчике и трусах. 

"С днем рождения, дорогой гений", - написала она в подписи к откровенному кадру.

Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком. Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети. 

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Теги: #фото#Ани Лорак