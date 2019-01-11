Ани Лорак в одном белье поздравила известного клипмейкера (фото)

В кадре Лорак появилась в откровенном образе.

Опальная украинская певица Ани Лорак оригинально поздравила с днем рождения известного клипмейкера Алана Бадоева.

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Снимком, на котором она позирует в белье, артистка поделилась в Instagram-Stories. В кадре Ани Лорак появилась лишь в лифчике и трусах.

"С днем рождения, дорогой гений", - написала она в подписи к откровенному кадру.

Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком. Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети.