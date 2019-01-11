Ани Лорак в одном белье поздравила известного клипмейкера (фото)
12:00, 11 января 2019Общество
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В кадре Лорак появилась в откровенном образе.
Лорак оригинально поздравила Бадоева / фото instagram.com/anilorak/
Опальная украинская певица Ани Лорак оригинально поздравила с днем рождения известного клипмейкера Алана Бадоева.
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Снимком, на котором она позирует в белье, артистка поделилась в Instagram-Stories. В кадре Ани Лорак появилась лишь в лифчике и трусах.
"С днем рождения, дорогой гений", - написала она в подписи к откровенному кадру.
Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком. Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети.
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