Во Львове простились с Кузьмой Скрябиным

Почтить память и проводить в последний путь кумира миллионов пришли тысячи людей разного возраста. Они несли цветы, лампадки, а также портреты музыканта с черными лентами.

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Несмотря на то, что заупокойное богослужение началось в 16.00, желающие почтить Андрея Кузьменко начали собираться у храма еще в середине дня. До начала службы улицы возле церкви были заполнены людьми.

Весь день во Львове грустно, не слышно громкой музыки и веселья. Людям, которые пришли проститься с Кузьмой очень трудно. Они воздерживаются от комментариев и едва сдерживают слезы. "Мы потеряли великого Украинца, который изменил украинскую музыку. Спасибо ему за творчество и ту радость, которую он принес при жизни", - рассказала львовянка Елена, передает 032.ua.

Хоронить музыканта будут 5 февраля на Брюховецком кладбище во Львовской области. На похоронах будут присутствовать только родственники Андрея Кузьменко.