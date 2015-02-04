Завтра Украину накроет снегом с дождем

5 февраля циклон над югом Украины обусловит осадки в большинстве областей. Ночью мокрый снег и дождь пройдут на западе и в Одесской области, утром осадки распространяться везде, кроме востока, а днем охватят всю Украину, лишь на западе прекратятся, сообщает Opogode.ua.

На дорогах гололедица.

Температура воздуха в Украине ночью 0-5 мороза, на западе до 8-10 градусов мороза, днем 0-6 тепла, в Крыму до 6-8 градусов тепла, в западных областях местами 0-2 мороза.

В западной части осадки пройдут преимущественно в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью 2-7, местами до 10 мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В северных областях ночью осадков не ожидается, днем - мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 2 мороза - 4 градуса тепла.

В центральной части ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 2-7 тепла.

В восточных областях мокрый снег и дождь пройдут днем. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3морозу, днем 2-7 тепла.

В южной части будет преобладать дождливая погода. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-8 градусов тепла.

В Киеве ночью осадков не ожидается, днем выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-3 мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.