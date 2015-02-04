МИД Украины подтверждает гибель в ДТП в России 11 украинцев, 5 – госпитализированы

По информации Посольства Украины в РФ, сегодня около 6.00 часов по киевскому времени на трассе “Белгород - Павловск” возле г. Алексеевка Белгородской области произошло столкновение грузовика КамАЗ с пассажирским микроавтобусом Мерседес-Бенц украинской регистрации.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 11 человек. Еще 5 человек госпитализированы в Алексеевскую центральную районную больницу, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерство иностранных дел Украины.

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Количество и личности погибших и пострадавших в результате ДТП граждан Украины устанавливаются.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в РФ и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло в Белгородской области России. По данным пресс-службы управления МВД РФ по региону, «сегодня утром, около 7 часов, между селами Советское и Осадчее Алексеевского района произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Мерседес-Бенц» и «КамАЗа». В микроавтобусе находилось 14 человек, 11 из них погибли, гражданство потерпевших устанавливается, но вероятно – это граждане Украины».

По предварительным данным, микроавтобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Россоши. На участке автодороги Белгород-Павловск водитель автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с одним из трех большегрузных автомобилей, которые двигались во встречном направлении.

Обстоятельства аварии выясняются.