В России в ДТП погибли 11 человек, возможно, украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

«Сегодня утром, около 7 часов, между селами Советское и Осадчее Алексеевского района произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Мерседес-бенц» и «КАМАЗ». В микроавтобусе находились 14 человек, 11 из них погибли, гражданство потерпевших устанавливается, но предположительно - это граждане Украины», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

Читайте такжеВ Беларуси микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком, трое человек погиблиПо предварительным данным, микроавтобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Россошь. На участке автодороги Белгород-Павловск водитель автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с одним из трех большегрузных автомобилей, которые двигались во встречном направлении.

Как поясняют сотрудники ГИБДД, этот участок дороги прямой, проезжая часть обработана песчано-соляной смесью. Есть вероятность, что сопутствующей причиной возникновения ДТП могла стать невнимательность водителя микроавтобуса. Обстоятельства аварии выясняются.