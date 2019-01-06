Кличко поздравил украинцев с Рождеством и получением Томоса

Мэр Киева отметил, что нынешнее Рождество - особенное для Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев, которые отмечают Рождество Христово по Юлианскому календарю.

Поздравление Кличко обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что нынешнее Рождество - особенное для Украины!

«Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. - Украинская православная церковь получила независимость!», - подчеркнул мэр Киева.

Также он опубликовал несколько фото и короткое видео с новогоднего отдыха с семьей.

«Время новогодне-рождественских праздников для меня - это возможность наконец спокойно пообщаться с семьей (а она у нас большая), активно отдохнуть, немного «подзарядить батарейки, - написал Кличко. - Смотрю на фото: как время летит быстро - вымахали детки. Егор уже выше Володи», - отметил Виталий Кличко.