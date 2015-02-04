В Дебальцево остается более 10 тысяч человек - МВД

Об этом в эфире Hromadske.TV сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Виктор Нечитайло.

«К сожалению, не все, кто находится сейчас в подвалах и бомбоубежищах, изъявляют желание выезжать. Этим людям мы предоставляем первую помощь, доставляем воду, медицинские препараты. Привезли им генератор из горсовета, чтобы они имели свет, могли зарядить свои телефоны. Хотя пока мобильной связи вообще никакой нет», - рассказал он.

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Нечитайло подчеркнул, что в городе также есть районы, в которые правоохранители физически не могут добраться, поскольку они постоянно под обстрелами. При этом МВД - единственный орган исполнительной власти, который продолжает работать в Дебальцево.

За сегодня из города эвакуировали 150 человек.