Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав автокефальных церквей признать ПЦУ

Варфоломей отметил, что “если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день”.

Вселенский патриарх Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей поддержать предоставления автокефалии новообразованной Православной церкви Украины.

“Реализация всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены дарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины)”, - заявил Варфоломей. Его обращение опубликовано на сайте Оrthodoxia.info.

По словам вселенского патриарха, представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны “изучить детали письма, чтобы приступить к признанию новой церкви”.

Он призывает патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать украинскую церковь автокефальной церковью.

Читайте такжеЕпифаний рассказал, почему ПЦУ не получила патриаршего статуса

Варфоломей отметил, что “если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день”.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором представители трех православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и был избран ее предстоятелем митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Накануне Собора Украинская православная церковь Московского патриархата приняла решение не участвовать в нем, однако по меньшей мере двое иерархов УПЦ МП все таки были на Соборе.

Новосозданная церковь канонически признана Вселенским патриархатом и получила название "Православная церковь", а ее предстоятель носит титул "митрополит Киевский". Теперь новоизбранный митрополит Киевский поедет в Стамбул 6 января для получения Томоса из рук Вселенского патриарха.