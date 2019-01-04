В Одессе начали расследование по факту загрязнения фекалиями инвентаря в игорных заведениях

Полиция расследует данный инцидент как хулиганство.

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту действий активистов, измазавших 30 декабря 2018 года фекалиями инвентарь в трех игорных заведениях.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, уголовное производство открыто на этой неделе по ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 30 декабря 2018 года в центре Одессы, на улице Канатной, общественники провели акцию «Целитель», измазав человеческими фекалиями инвентарь в трех игорных заведениях. В частности, несколько десятков представителей ряда общественных организаций приехали на улицу Канатную, где расположены игровые заведения. С собой у них была большая емкость с фекалиями.

Известный активист Тодор Пановский, одев плащ и перчатки, в сопровождении своих соратников входил в игровые залы и обмазывал мониторы, клавиатуру, кресла, содержимое баров (в частности, бутылки с напитками) и т. д.

Участники акции всем заявляли, что проводят предновогоднюю акцию «Целитель», которая призвана «излечить от игровой зависимости», а в ведре у них «лечебная грязь из лимана «Куяльник». Сотрудники залов начинали возмущаться, но потом отступали, чтобы их не измазали, а посетители быстро уходили.