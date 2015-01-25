В Житомире готовят бомбоубежища в подвалах многоэтажек и отдельные в центре города

В Житомире определено 600 бомбоубежищ в подвалах многоквартирных домов и 7 отдельных бомбоубежищ в центре города.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Сергей Сухомлин на экстренном совещании с представителями правоохранительных органов по поводу последних трагических событий в Мариуполе, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, в связи с террористическим актом в Мариуполе и другими трагическими событиями на востоке страны в Житомире создан оперативный штаб реагирования, усиливается охрана объектов, подлежащих под первоочередную угрозу терактов. До конца недели в городе будет дополнительно установлено более 40 камер видеонаблюдения на стратегических объектах (мостах и путепроводах). Информация с них будет считываться и передаваться на городской информационный центр, в СБУ и областное управление милиции.

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"На данный момент в Житомире определено 600 бомбоубежищ в подвалах многоквартирных домов и 7 отдельных бомбоубежищ в центре города. В ближайшие 3 дня на информационных досках жилых домов будет размещена информация с адресом, номером телефона и ФИО лица, ответственного за ближайшее бомбоубежище, а также с контактами городского информационного центра», - отметил Сухомлин.

Первый заместитель городского головы также сообщил, что уже наработана памятка для жителей Житомира относительно плана действий в чрезвычайных ситуациях. Данная информация будет распространена через СМИ, предприятия и учреждения управлений городского совета, в общественном транспорте и через другие каналы оповещения.

«Подобные меры по усилению безопасности не должны вызывать панику среди граждан. Лучше сейчас отработать план действий при возможной угрозе террористического акта и принять меры чтобы его вовремя предупредить. В таком случае мы сможем сохранить человеческие жизни», - предостерег Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в Житомире полтысячи человек провели на площади Королева Вече памяти по погибшим мирным жителям из-за обстрела боевиками населенных пунктов Донбасса.