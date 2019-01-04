В центре Николаева без отопления остались 72 жилых дома, две больницы и управление СБУ

В Николаевской ТЭЦ заявили, что теплоснабжение будет восстановлено не ранее 16:00.

В Николаеве из-за аварии на теплосети приостановлена подача отопления в 72 жилых дома и ряд государственных объектов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Николаевского городского совета. Прорыв теплосети произошел в центре города.

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«В четверг, 3 января, специалисты ЧАО "Николаевская ТЭЦ" обнаружили новый дефект на ул. Московской, между пр. Центральным и ул. Адм. Макарова. Ремонтные бригады предприятия работают над ликвидацией повреждения. На время проведения работ приостановлена подача тепла в 72 жилых дома и объекты социальной сферы», - говорится в сообщении.

Николаевский горсовет привел полный перечень домов, которые остались без тепла. Кроме того, без теплоснабжения остались две больницы (в частности - медсанчасть СБУ), колледж культуры и искусств, две школы и одно дошкольное учреждение, а также четыре учреждения культуры.

Теплоснабжение также отсутствует в районном военкомате, Управлении СБУ и здании правительственной связи.

Предварительно возобновить подачу тепла планировали до 12 часов 4 января, однако по последней информации, тепловикам потребовалось больше времени, чтобы устранить дефект. Пресс-служба Николаевской ТЭЦ сообщила, что теплоснабжение будет восстановлено не ранее 16:00.

26 декабря сообщалось, что в Подольском районе Киева произошло аварийное повреждение магистральной теплосети, из-за чего без теплоснабжения осталась 61 здание.