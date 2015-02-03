Минобороны просит предоставить украинское гражданство одному из участников АТО

Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в соцсети. "Не забылось, не пропало. Илья Богданов, в четверг постараемся подписать. Спасибо за помощь Юридической сотне",‒ написал Юрий Бирюков.

Он добавил, что национальный интерес заключается в том, что Илья Богданов принимал участие в волонтерском движении во время Евромайдана, а потом в зоне проведения АТО. По информации советника президента, в зоне АТО Илья Богданов предоставлял медицинскую и волонтерскую помощь мирным гражданам, принимал участие в поисковых и спасательных мероприятиях.

Илья Богданов родом из Владивостока. В 2010 году окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ России.